Un 7 de septiembre de 2018 el mundo de la música se paralizó tras la terrible noticia de la muerte de Mac Miller a los 26 años a causa de una sobredosis. Desde entonces el rapero ha sido conmemorado de mil formas, incluyendo la publicación de su disco póstumo, Circles.

El talento de Mac Miller sin duda era inigualable. Tanto en vida como en muerte, el rapero ha causado gran impacto a nivel global, contando ya con una gran fanbase que día con día preserva su memoria y hace sonar su música en cada rincón del mundo.

Todos lo extrañamos. Y hoy, a dos años de su deceso, lo recordamos con algunas de las canciones con las que nos robó el corazón. Chécalas a continuación:

1. Self Care

“Self Care” fue el segundo sencillo que Mac Miller lanzó de su quinto material discográfico Swimming. Siendo también el último audiovisual que presentó previo a su muerte, y que después creó revuelo entre los fans y haber sido descrito como “premonitorio”.

2. 2009

Sin duda Swimming fue uno de los discos más sinceros que tuvo Miller respecto a su adicción con las drogas. Y justo “2009” alude al momento en el que el rapero dio sus primeros pasos hacia el mundo de las drogas a la par de su camino a la música.

3. Ascension

Este tema formó parte de su tercer material discográfico, GO:OD AM, lanzado en septiembre de 2015. Disco que de hecho fue el que comenzó a darle fama a nivel mundial y con el que debutó en el número uno de la tabla de Billboard 200.

4. ROS

“ROS” también es un extracto del GO:OD AM. Y en esta canción, Mac Miller hace una intensa declaración de amor a una mujer que ésta con alguien más. Es una de las canciones más poderosas del álbum a pesar de no haber sido sencillo.

5. The Star Room/Killin’ Time

Estas son dos de las canciones que forman parte de su disco Watching Movies With The Sound Off del 2013. Sin embargo, para su álbum en vivo, Live From Space, el rapero decidió unirlas y el resultado es aún más impactante y fuera de este mundo que cada una por separado.

6. Hands Me Down

A inicios de año fue publicado su disco póstumo, Circles, con el que Mac Miller nos dio una última carta de despedida y de ahí salió “Hands Me Down”. En esta canción el cantante Baro Sura hace aparición y en ella se le escucha a Miller agradecerle a “baby” por ayudarle a lidiar con su problemas. Siendo éste más que una persona, una referencia a las drogas.

7. Wings

“Wings” es una de las canciones de Swimming con una producción mucho más simple y ligera que la mayoría del disco. Pero en ella, el rapero sigue la línea del álbum con una profunda y oscura letra que retrata los difíciles momentos que vivió pero esperando tener pronto esa mejoría deseada.

8. Objects In The Mirror

Este track vino incluido en su segundo álbum de estudio, Watching Movies With The Sound Off, lanzado en junio de 2013. Desde en aquel entonces Miller ya retrataba sus problemas de depresión en sus canciones y justo “Objects In The Mirror” es una clara muestra de ello.

9. Funeral

“Funeral” formó parte del mixtape Faces. Y es la última de una trilogía de canciones que hizo para representar los tres eventos más importantes en la vida de un hombre, siendo en ésta en la que Miller explora el concepto de la muerte y la idea de que literalmente cualquier segundo puede ser nuestro último en el planeta.

10. Cinderella

Este track vino incluido en su aclamado álbum, The Divine Feminine y es en colaboración con Ty Dolla $ign. Y en ella, Mac Miller retrata sentimientos vívidos por un amor, o para ser más específicos, por Ariana Grande, con quien mantuvo una relación durante año y medio.

Foto de portada vía Instagram Mac Miller.