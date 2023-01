Mac DeMarco regresa a las listas de popularidad gracias a TikTok

La semana pasada el músico regresó con un nuevo álbum de estudio titulado Five easy hot dogs, pero este lanzamiento no fue el que le dio un lugar en las listas de popularidad. Resulta que Mac DeMarco, como muchos otros artistas, cayó en las garras del efecto TikTok, pues su canción “Heart to heart”, del álbum Here comes the cowboy (2019), se hizo viral en la plataforma y ahora ocupa el #98 en Billboard Hot 100.

Según Billboard, el track se ha utilizado en más de 94.000 clips en la aplicación. Además, “Heart to heart” también se encuentra actualmente en el top 10 de las listas Hot Alternative Songs y Hot Rock & Alternative Songs de Billboard.

Mientras que TikTok está encantado con la música de Mac DeMarco, el cantante ha mostrado estar en desacuerdo con la forma en la que la aplicación ha cambiado el juego en la industria musical. “Es muy deprimente. Creo que ese es el problema: los artistas han tomado este papel de ‘bueno, necesito estas cosas’. Ellos no… pero si quieren ganar dinero, supongo que sí”, dijo en entrevista con Variety.

“Siempre fui de la clase de hacer lo que quieras hacer, y si el dinero viene después, es una bonificación. Muchas de mis canciones funcionan bastante bien en TikTok, pero nunca tuve que pensar [voz burlona] ‘¡ok, esto debería sonar bastante acelerado!’ Al mismo tiempo… ¿qué dice la gente? ¿Consigue esa bolsa, o lo que sea? Vive tu vida como quieras vivir tu vida, me importa un carajo. Pero a los niños tampoco parece gustarles ir de gira. Para mí, salir de gira fue el mayor regalo de la vida. Agarras una furgoneta con tus amigos y conduces, festejas todas las noches, compartes tu música, ves las partes más raras de cada ciudad y conoces a otras personas raras. Es como, ‘¿te gustaría que tu vida se convirtiera en una aventura? Aquí tienes’. Y ahora la gente dice: ‘Estoy tan cansada…’ No quiero sonar como un viejo tío gruñón, ¡pero es extraño!”, agregó.

El nuevo disco de Mac DeMarco ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.