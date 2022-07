El año pasado la argentina Lucía Tacchetti recibió un importante empujón en su carrera cuando fue invitada por los canadienses de Holy Fuck, primero para grabar “Lost Cool” y luego para girar con ellos por Europa. Esa experiencia le trajo nuevos escuchas a ELETÉ, el álbum que editara en 2020.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ella es alguien interesada en la electrónica de alta intensidad y le gusta explorar las posibilidades de la tecnología análoga, tal como se evidencia en “El modo”, un sencillo que anticipa la llegada de un siguiente disco para febrero de 2023.

“El modo” incluye vocales en español y posee una estructura de una canción que se parte en dos una vez que aparece la frase: “huir de todo” y que la encamina hacia un debraye sonoro final. Lucía Tacchetti sabe como aglutinar elementos del techno y percusiones crepitantes con cierto halo pop que beneficia la pieza.

La oriunda de Bahía Blanca, Argentina, resume lo que han sido los últimos años de su trayectoria: “Me mudé a Madrid en mayo del 2021 y no me detuve hasta el día de hoy. Todos los festivales, conciertos y viajes me hicieron cambiar radicalmente, siento que soy otra persona y artista. Aprendí muchísimo, en especial de la gira con Holy Fuck. Tantos movimientos, internos y externos, se verán reflejados en todo el álbum”.

Mientras tanto, “El modo” es directa e intensa y refleja perfectamente todo el crecimiento que ha tenido Lucía Tacchetti y que tiene que ver con todo ese fogueó en directo, que incluye participación en el Festival Lollapalooza de Argentina y una actuación en House of Vans México, en compañía de Jessie Reyez y como parte de un elenco seleccionado, nada menos, que por Anderson .Paak.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #24: la expansiva onda sonora de un planeta que se hace cada vez más pequeño