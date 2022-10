Por iniciativa del escritor Arturo J. Flores, periodista musical y un incorregible fanático del metal, llega esta antología de cuento en el que 18 plumas —una de ellas Flores, Premio Nacional de Novela Justo Sierra O’ Reilly—, algunas experimentadas, otras muy nóveles, pero que comparten el gusto por las historias y la música de la agrupación británica, se dan a la tarea de conjurar igual número de cuentos. El título es Los hijos de la condena. Un tributo literario a Iron Maiden.

TXT:: Staff

En cada narración, la música, la figura de Eddie The Head o el imaginario de Iron Maiden se hacen presente de las maneras más sutiles o explícitas. Los hay realistas, humorísticos, eróticos, abiertamente gore, absurdos, melancólicos y hasta fantásticos. Definitivamente se trata de una colección infaltable de cuentos en la repisa de un seguidor de los Irons.

Entre los argumentos figuran la historia de un diablo con dislexia que no puede escuchar al revés los discos de Maiden sin poner de cabeza al mundo, una desquiciada joven aficionada a torturar a sus novios en la “Doncella de hierro”, y hasta un singular funcionario que es presentado en la mañanera del presidente, pero que guarda ciertas similitudes con la mascota patentada por los creadores de “2 minutes to midnight”. Hay cuentos en los, sin querer, se adivinan referencias a clásicos como el antes mencionada y otros como “Hallowed be thy name”, “The Trooper” y “Brave new world”.

Por si fuera poco, cuenta con una portada dibujada por el artista Carlos Carapia, quien también aportó un relato al libro.

Entre las plumas convocadas figuran la de Atenea Cruz, Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción (2017), Premio de Poesía Beatriz Quiñones (2012) y Premio de cuento María Elvira Bermúdez 2002; además de Iván Farías Carillo, Premio Tlaxcala Beatriz Espejo (2002); Rafael Tiburcio García, Premio de Cuento Ricardo Garibay(2014), además de los experimentados periodistas Juan Carlos Hidalgo, Alejandro González Castillo, Mario Rojas y Alejandro Mancilla.

Entre las promesas se cuentan Adyerin Rueda, Evelyn Mazón, Omar Galicia, Laura Nínive Estrada, Nancy Castañeda, Nancy Salinas, Gonzalo Flores y Marina Castillo, una de las periodistas especializadas en heavy metal más populares en las redes sociales.

El libro Los hijos de la condena. Un tributo literario a Iron Maiden fue publicado por la Sociedad Artística La Sangre de las Musas, comandada por el experto en literatura fantástica Carlos Camaleón, quien también es autor de uno de los cuentos.

El libro se puede conseguir enviando un mensaje a @arturoeleditor y cuenta con envíos a toda la República.