Los Dynamite se perfilan para estallar en el Vive Latino

Fue hace 12 años que se dio por cerrada una etapa de Los Dynamite en la escena de rock mexicano, sin embargo, el proyecto originario de la Ciudad de México regresa a los escenarios con ganas de ofrecer nueva música y reencontrarse con sus fanáticos este próximo domingo 19 de marzo en el Vive Latino.

Diego Solorzano (vocalista y guitarrista) expresa en entrevista emoción y expectativa por su próxima participación en el Vive Latino, agrega que algunas de las cosas buenas de haber pausado a Los Dynamite durante un gran periodo de tiempo, es que el proyecto mantiene su inocencia musical, menciona que ésta la hubieran perdido con el paso de los años, ya que naturalmente la industria te obliga a tener compromisos con el tiempo dejando de ser honesto contigo mismo. “Creo que si no tienes honestidad en toda la estructura de lo que estés haciendo, pues te pierdes, ¿no? (…) Siento que las plantas se tienen que regar y regar bien. Nunca me he manejado con tiempos que me apresuren o que puedan comprometer la calidad de lo que estoy haciendo, las cosas tienen que salir cuando tienen que salir”. Agregó el músico.

Con respecto al sonido y evolución de la banda, el fundador y líder comenta en repetidas ocasiones que las personas que mejor pueden definir al proyecto son quienes los escuchan o asisten a sus shows, menciona que cada uno se crea su propia opinión, agregando que sería incluso una falta de respeto indicarle a la gente cómo obrar. “Sobre todo hoy en día que tienes un montón de estímulos que te dicen qué hacer o pensar, puede ser un buen momento para volver a andar a echar la imaginación de la gente”, expresó.

El vocalista advierte el compromiso que tienen Los Dynamite por entregar canciones con un mansaje fuerte y claro, pero sin dejar de lado su visión por hacer todo a su tiempo, pues Diego tiene la impresión de que hoy no hay exponentes con un mensaje suficientemente fuerte en sus canciones, y si los hay, se pierden con la rapidez con la que los muchos estímulos musicales y visuales van saliendo. “Es muy difícil no hacerse wey con las cosas que van pasando en el país, el desarrollo social y político está jodido, me da la impresión de que esos temas están perdidos y es momento de volver a ponerlos sobre la mesa”, agregó el músico.

Diego Solorzano en conferencia de prensa en House of Vans. 28 de Octubre 2022.

Foto: Eduardo Martinez

Los más puristas anuncian que el festival Vive Latino desde hace algunas ediciones está haciendo una mixtura de géneros musicales sin sentido alguno, pero para Diego no es así, comentó que esta diversidad de proyectos es lo mejor que está pasando, desde su perspectiva dejó de haber reglas y estamos en un momento en donde todos los géneros están conviviendo juntos. “A mí me parece de lo más chingón lo que está pasando con la música ahorita, dejaron de haber reglas y estamos en un momento en donde todo ya empieza a estar conviviendo junto. El discurso rockero de que el reggaetón está mal ya quedó atrás”.

El pasado 28 de octubre la banda regresó oficialmente a los escenarios en el foro House of Vans, Diego comenta que está presentación se convirtió en una de las más importantes para él, pues menciona que fue a partir de este momento que pudo darse cuenta y dimensionar de lo que se trataba estar en Los Dynamite y de lo interesante que es ver a las nuevas generaciones muy contentas con la banda. “En House of Vans fue cuando me di cuenta y dimensioné lo que se trataba estar en Los Dynamite y lo interesante es que las nuevas generaciones están muy contentas con la banda.”

El regreso de este proyecto a los escenarios estuvo acompañado del lanzamiento de los sencillos “1990” y “SKI MASK”, los cuales Diego destaca ya que han tenido un gran recibimiento por mucha gente de nuevas generaciones, agregó que sus influencias para la creación musical no vienen de grupos o de bandas en específico, si no del cine o de la literatura, lo cual ha marcado la producción y calidad del proyecto, permitiendo a Los Dynamite llevar un proceso completamente honesto.

En cuanto el performance que ofrecerán en el escenario del Vive Latino, el líder de la banda expresa que su motivación por volver nace de poder reinventarse constantemente, haciendo cosas nuevas que no lo aburran. Destacó que el tema visual es una prioridad, ya que hoy en día es importante ese estimulo extra. “El tema visual se convierte en un animal de dos cabezas, tiene que ir 50 a 50 lo visual y lo musical, ahora creo que es el momento de acompañar con toda la tecnología y tratar de explotar al cien por cierto lo visual”. El musico agregó que en Los Dynamite no existe una pretensión más allá del rock, divertirse, y pasarla bien, pues son estas emociones las que pretenden transmitir a la gente y Diego insiste en que lo especial del show, es el festival mismo. “Lo especial del show es el festival en sí, pues cada quien hace su propia experiencia, no hay una pretensión más allá del rock y de divertirse (…) trato de divertirme y pasármela bien porque quiero que la gente tenga ese mismo sentimiento”.

La próxima edición del Vive Latino se anuncia como una de las más nostálgicas, pues estará marcada por el regreso de bandas como Los Bunkers, Austin TV y por supuesto Los Dynamite, los cuales se perfilan para hacer estallar el escenario el próximo 19 de marzo en la edición 23 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical mas importante del mundo, Vive Latino.