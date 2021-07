Lorde continúa compartiéndonos pequeños adelantos de su tan esperado nuevo material discográfico, esta vez con el nostálgico sencillo “Stoned at the nail salon”.

Crecer puede ser complicado y en especial ese salto de pasar de la adolescencia a la vida adulta suele llegar con un montón de cuestionamientos sobre tu vida, las decisiones que has tomado y quién eras y eres ahora. Y justo todos esos sentimientos encontrados, la joven cantante los encapsuló en este nuevo tema.

“Stoned at the nail salon” es una profunda reflexión sobre el paso de los años, a través de la cual, Lorde busca conectar aún más con sus fans y hacerles sentir que no están solos en el camino. Tanto los lyrics, como la delicada melodía acústica y la angelical voz de la neozelandeza hacen que la canción se sienta como un cálido abrazo al corazón.

Hablando del sencillo, en un comunicado la cantante explicó: “Esta canción es una especie de rumiación sobre el envejecimiento, la adaptación a la vida doméstica y el cuestionamiento de si has tomado las decisiones correctas. Creo que muchas personas comienzan a hacerse esas preguntas cuando están por mi edad y fue muy reconfortante para mí escribirlas, con la esperanza de que también resuenen en los demás. Usé esta canción como un vertedero de tantos pensamientos”.

El track es el segundo avance que Lorde comparte de su próximo álbum de estudio Solar power, el cual verá a luz el próximo 20 de agosto. Según reveló la intérprete de “Royals”, el disco se pondrá a la venta en un nuevo e innovador formato que en vez de incluir un CD, presentará una ecológica caja musical; esto con el fin de cuidar nuestro medio ambiente y revolucionar la manera en la que consumimos música.

Te dejamos a continuación “Stoned at the nail salon” y recuerda que ya puedes pre-ordenar Solar power dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.