El tercer álbum de Lorde ya es un hecho y aunque aún no se han dado a conocer muchos detalles, la cantante ya reveló que el título del disco está inspirado en su viaje a la Antártida.

2021 pinta para ser el año en el que por fin veremos regresar a Lorde. Ya que no sólo nos contará su aventura en la Antártida con un libro de fotos que será lanzado en febrero, sino que también estrenará su tan esperado nuevo material discográfico.

Y recientemente, en una de sus esporádicas apariciones, a cantante le confirmó a Newshub que su próximo álbum ya tiene título y que también está inspirado en el viaje que realizó en 2019. “Es un entorno tan extraño y es tan deslumbrante de inmediato”, comentó.

“Tuve este momento muy distinto de pensar: ‘Esto es lo más genial que jamás podrá llegar a ser tu vida’. Como, esto es todo”, agregó. “De hecho, decidí el nombre del álbum en ese viaje. Al volver de ese viaje pensé: ‘This Is What It Is’.”

Hasta el momento esto es lo único que se sabe respecto al nuevo álbum de Lorde. Pero no dejes de estar al pendiente de sus redes sociales o su newsletter que es por donde suele dar actualizaciones.

Y recuerda que el álbum de fotos sobre su viaje a la Antártida ya se encuentra para pre-orden dando click aquí. Se espera que el lanzamiento oficial sea a mediados de febrero de 2021 y que las primeras 500 copias incluyan también una sorpresa.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.