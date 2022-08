Un año de trabajo y siete videos son el ciclo que rodea a Solar Power, el álbum más reciente de la neozelandesa Lorde, quien lanzará esa producción exactamente el 20 de agosto de 2021, y por sus declaraciones se trató de un proceso que ha disfrutado mucho y del que se siente totalmente satisfecha.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ha decidido concluir esta etapa con el video de “Oceanic Feeling”, que es totalmente playero y donde aparece como co-protagonista su hermano Angelo, quien naciera el mismo día que Lorde, pero 5 años después.

En la pieza, Lorde y su hermano aparecen pescando, tirados en el césped o sobre una balsa de madera; hacia el final, rema desde una barca y se aleja mientras cierta gente la contempla desde la orilla. Ella ha emprendido un nuevo viaje.

“Oceanic Feeling” es el último de una lista de videos que incluye a “Solar Power”, “Mood Ring”, “The Path”, “Secrets from a Girl (Who’s Seen It All)”, “Fallen Fruit” y “Leader of the New Regime”. ¡Todo un compendio audiovisual si consideramos que el álbum tiene 12 canciones!

A propósito de este clip, Lorde emitió un comunicado en el que cuenta: “La otra persona del vídeo es mi otra mitad y mi mejor amigo, mi hermano Angelo… siempre hemos estado muy unidos y sabía que, si salía en el vídeo, yo me mostraría tal y como soy. No puedo ser otra persona cuando ese chico está alrededor”. La premisa para despedir a Solar Power era mostrar su versión más auténtica. Y lo logró.

