La trilogía de películas de The lord of the rings anda cumpliendo dos décadas y para festejarlo, el elenco se reunió con Method Man y Killer Mike para la creación de un especial rap.

Durante el más reciente episodio de The late show, presentado por Stephen Colbert, los actores de la saga Elijah Wood (Frodo Baggins) y Sean Astin (Samwise Gamgee) demostraron su talento rapendo con una canción sobre el por qué The lord of the rings es la mejor saga que jamás haya existido en el mundo cinematográfico.

El video también incluye la participación de otros importantes miembros del elenco como Orlando Bloom, Andy Serkis, Dominic Monaghan, Billy Boyd y Hugo Weaving. Además que la actriz Anna Kendrick hace aparición cuando el track insulta a Twilight y Pitch perfect, películas en las que ella trabajó.

La primera entrega de The lord of the rings, The fellowship of the ring, se estrenó el 19 de diciembre de 2001. Mientras que las secuelas, The two towers y The return of the king, llegaron en 2002 y 2003, respectivamente. Y una serie spin-off ya está en camino, a cargo de Amazon.

Por lo mientras, acá abajo te dejamos el video del rap que crearon para celebrar el 20 aniversario de la trilogía.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.