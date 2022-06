Estamos ante un álbum que nos sumerge en un viaje a través del tiempo y tal parecería que estamos ante contemporáneos de los Everly Brothers, Gene Vincent, Buddy Holly y Roy Orbison. Se trata de canciones que presumen de su pátina antigua pero recién hechas y que con tal sonido traen millones de escuchas a Lord Huron, una banda de rock and roll de Los Ángeles, en su tercer álbum llamado Long Lost.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Como no es sencillo manejar a lo que hace el grupo comandado por el compositor y vocalista Ben Schneider, pues va a dar a lo más alto de los casilleros de Americana/Folk a la hora de los recuentos y además resulta que apenas en unos días acumulan más de 50 millones de vistas y que están completamente a la vanguardia en cuanto a experiencia audiovisual ofrecida por la página de un artista.

Pero vayamos al disco; un tema como “Mine forever” tan sólo en Spotify ya va para los 12 millones de escuchas y ello resulta sorprendente… las maneras de Lord Huron son absolutamente clásicas y apegadas a los cánones rocanroleros: verso-coro-verso y mucha suavidad a la hora de cantar y emprender las melodías. Mucha sedosidad.

“Love Me Like You Used To” y “Not Dead Yet” forman parte de un álbum muy cohesionado y resultón, que incluso va diseminando pequeños fragmentos de voz para recordarnos que estamos más bien a finales de los años cincuenta del siglo pasado; esos viejos fragmentos le dan contexto.

El atractivo de la versión Deluxe de Long Lost ha sido agregar “Your Other Life” en inglés y la misma, pero entonada por Sarah Dugas, bajo el apelativo de “Ton Autre Vie”, evidentemente en francés.

Vaya capacidad de convocatoria la de Lord Huron a partir de un estilo completamente vintage; el siglo XXI nos reserva auténticas sorpresas y Long Lost -con su tema titular como emblema con todo y su sección de cuerdas- es una de ellas. Insistamos, no se trata de una banda de culto y con un grupo de seguidores muy focalizado, sino de una agrupación con muchísimos seguidores muy jóvenes a los que seduce su sonido -histórico y clásico-.

¿Deseas regresar al sonido con el que nació el rock and roll? Este disco es el tuyo.

