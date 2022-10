Lizzo reveló que tuvo que ocultar su amor por Radiohead para evitar que sus compañeros de escuela le hicieran bullying.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, la cantante recordó sus tiempos de adolescencia y la gran admiración que sentía en aquel entonces por la música de Thom Yorke y compañía, que de alguna forma le sirvió de influencia para su carrera. Sin embargo, algo tan inocente como ser fan de una agrupación de rock le costó muchas burlas de parte de sus compañeros de clase.

“Era una escuela negra. En su mayoría había negros y morenos, caribeños, tenía amigos nigerianos… Todos escuchaban lo que pasaba en la radio: Usher, Destiny’s Child, Ludacris y yo prefería el OK Computer de Radiohead”, dijo Lizzo, asegurando que este gusto lo mantuvo en secreto a pesar de estar en una banda de rock.

“No quería que mis compañeros se burlaran de mí. Me gritaban ‘¡niña blanca!’. Además, llevaba estos pantalones acampanados con bordados, y me decían ‘pareces una chica blanca, ¿por qué quieres parecer una hippie?’. Tenía tantas ganas de que me aceptaran; no encajar realmente duele”, agregó.

Asimismo, durante la charla la cantante narró cómo fue que pasó de estar en una banda de rock a encontrar su lugar en otros géneros como el pop. “Mi primera voz para cantar fue en mi banda de rock progresivo cuando tenía 19 o 20 años de edad… muy influenciada por Mars Volta. Eso me dio el poder [vocal] que tengo ahora. No fue hasta 2015 cuando me di cuenta de que tenía una voz muy potente para cantar y con mucho alma”, explicó.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.