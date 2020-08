Este 2020 se marca el 20 aniversario del álbum debut de Linkin Park Hybrid Theory. Y recientemente Mike Shinoda declaró que planean hacer una gran celebración, sin embargo no explicó aún bien qué es lo que harán.

En una plática que Shinoda tuvo con Kerrang, comentó:

Hemos hecho todo lo posible por acercarnos a muchas personas que son familia, en cierto sentido, y decir: ‘¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Cuál sería una buena celebración para el Hybrid Theory?’ Y hacer nuestro mayor esfuerzo para hacer un montón de esas ideas. No sé qué debo decir al respecto. Estamos planeando algunas cosas divertidas. Todo lo que diré es que hemos ya trabajado un poco, no sólo la banda.

Y continuó explicando que no quiere aún adelantar nada para que sea una sorpresa para todos los fans:

La fanbase es una de las más creativas y activas que existen. El problema, para mí, es que si no me permito divulgar información es porque quiero que sea una sorpresa, y entonces la fanbase de creativos comienza a surgir e imaginar cosas. Llegan con sus propias ideas geniales, y de vez en cuando, esas grandiosas ideas son mejores que las nuestras.

Hybrid Theory fue el disco debut de Linkin Park, lanzado en octubre del 2000. De él se desprenden grandes éxitos de la banda como One Step Closer, In The End, Crawling y Papercut.

Y aunque aún no tenemos más detalles sobre lo que Mike Shinoda y compañía se traen bajo la manga, no tenemos duda de que será una celebración digna para el disco que fue el inicio de un gran viaje. Así que mantente al pendiente.

Foto de portada vía Facebook.