Lil Uzi Vert y XXXTentacion estrenan colaboración

La colaboración fue lanzada el día de hoy para conmemorar el que hubiera sido el cumpleaños número 25 de XXXTentacion, quien en junio de 2018 fue asesinado. “I’m not human” encuentra a la dupla adoptando un enfoque musical diferente con una balada que logre reflejar sus emociones más profundas.

“Bury all your secrets in my skin/ Come away with innocence/ And leave me with my sins/ Air around me feels just like a cage/ Love is just a camouflage for what resembles rage,” canta XXXTentacion.

Mientras que Lil Uzi Vert entra casi al final de la canción cantando: “Lay you down when you go to sleep/ And wipe your eyes every time you weep, oh/ Tell you that life is not that deep/ Paintin’ pictures that I’m a freak, but I’m not a human”.

“I’m not human” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.