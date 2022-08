Kathleen Hanna, Johanna Fateman, y JD Samson formaron Le Tigre en 1988 y pararon en 2011; comenzaron con un espíritu de garage y se encaminaron hacia el dance-punk, pero quiso el destino que se les recuerde -casi de manera indiscutible- como Los padrinos del electroclash -¡y vaya que lo fueron!-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En plena reactivación festivalera, Le Tigre fueron convencidos para regresar en el marco del californiano This Ain’t No Picnic, que se llevó a cabo en Pasadena (en las afueras del Rose Bowl) y cuyo elenco tenía nombres tan ilustres como como LCD Soundsystem, The Strokes, Mac Demarco y Courtney Barnett.

Y vaya que Le Tigre tenían repertorio para echar a andar la nostalgia, comenzando por “Eau D’bedroom Dancing”, repasando “Phanta” y “Hot Topic”, para caer luego en la apoteosis que representa ese trallazo que sigue siendo “Deceptacon” (del que ahora incluimos su versión en directo 2022).

El público se volcó eufórico ante el regreso de Le Tigre tras 11 años de ausencia y aunque se especula que han recibido invitaciones para estar en otros festivales y hacer presentaciones, la cosa se complica dado que Kathleen Hanna estará también atendiendo el retorno de Bikini Kill al circuito del directo.

Pero tras lo visto en el Festival This Ain’t No Picnic es un hecho de que existe muchísimo interés por ver a Le Tigre sobre los escenarios dado que conservan esa garra y fiereza que les caracterizó siempre y en la que los alaridos se combinan con estructuras propias para echar el taconazo.

¡Electroclash es volver a vivir… jajajaja!

