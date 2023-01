Las 5 peores colaboraciones de Bizarrap según la IA

Imposible negarlo. El anuncio oficial de la próxima colaboración del productor argentino Bizarrap con Shakira nos tomó por sorpresa, aunque ya leyendo un poco más al respecto, queda claro que se veía venir pues estos dos llevan su tiempo siendo amiguis del Insta, según el portal Ámbito.

Tal fue la sorpresa que sólo por curiosidad –y algo de morbo también– nos dimos a la tarea de consultar a una IA cuáles han sido las peores BZRP Music Sessions que han pasado por el canal del joven productor, porque ¿quién mejor que un robot para determinarlo? Así nos deslindamos de su criterio y evitamos meternos en mayores enrededos con la fanaticada del príncipe del trap albiceleste.

A pesar de que la colombiana ya había coqueteado con el trap hace unos años acompañada de su paisano Maluma, nunca imginamos que llegaría al estudio de Bizarrap. Y aunque éste ha tenido algunas colaboraciones impresionantes en su carrera, no toda colaboración ha sido un éxito. La de mañana, es una a la que más que mal augurio le tenemos miedo.

Mientras llega la hora, aquí te dejamos este listado en el que echamos un vistazo a las 5 peores BZRP Music Sessions de Bizarrap de acuerdo a la inteligencia artificial. Desde los tándems incómodos hasta los fracasos, esta lista cubre algunas de las colaboraciones más desajustadas y no tan exitosas del fenómeno viral argentino.

Kodigo

Siendo justos, esta sesión no es considerable ya que Bizarrap recién iba comenzando con sus Music Sessions, sin embargo, para ese entonces ya contaba con algunas colaboraciones previas bastante fortuitas, y ya recapitulando el performance de Kodigo y la mala calidad en la producción temprana de Biza, nos fue inevitable no incluirla.

Zanto

Para este momento en su carrera, BZRP recién había roto la barrera de los 200 millones de views con su colega Trueno una sesión antes, por lo que la vara había llegado tan alta que lo que menos se esperaba era una colaboración tan amateur como la de Zanto, al menos en materia de voz, bueno, ni eso, el puro Autotune no fue capaz de ayudarles.

BEJO

Ésta cuesta trabajo aceptarla porque BEJO es grandioso (basta ver la intro del video para que lo entiendas). El tinerfeño es un crack que sabe traducir muy bien su personalidad excéntrica musicalmente, y siempre busca hacer algo nuevo en cuanto al flow y performance se refiere. Sin embargo, pareciera que no hubo gran química entre Bizarrap y las locuras de BEJO en el estudio; precisa escuchar la producción genérica, eso teniendo en cuenta el universo de posibilidades que ofrece un rapero tan experimental como BEJO.

CA7RIEL

Aquí tenemos otra decepción grande. CA7RIEL no sólo es un rapero muy talentoso y de buen ver, es también un gran guitarrista y cantante. ¿Entonces qué fue lo que salió mal en esta colaboración? Nuevamente, pareciera que no hubo química entre ellos, o ¿será que la propuesta musical de Bizarrap no estimuló lo suficiente a CA7TRIEL para desenvolverse como lo hace regularmente? Nunca lo sabremos.

Lalo Ebratt

Esto es lo que pasa cuando un argentino y un colombiano se apropian ritmos ajenos como el dembow dominicano sin necesidad alguna. No hay más que decir al respecto de esta colaboración 🤷🏽‍♂️

En fin, al preguntarle a la IA cuáles fueron sus parámetros para seleccionar estas colaboraciones nos comentó que se basó en los views, interacciones, y prensa negativa, alrededor de éstas, lo cual explica todo. Sin duda se trata de las colaboraciones menos populares (¿o más menospreciadas?) del argentino a la fecha.

Ya sea por explorar una nueva dirección musical o simplemente querer encajar en todos lados, a veces las colaboraciones no siempre salen como se espera y otras incluso llegan a ser contraproducentes. El nombre de Bizarrap quizá pueda ser garantía para muchos, pero está claro que estos features no son las mejores de su trayectoria. Al menos para la inteligencia artificial…