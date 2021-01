Lana Del Rey acaba de hacer el anuncio oficial de su séptimo álbum de estudio, Chemtrails Over the County Club. El domingo (10 de enero), antes de publicar nuevo sencillo, Lana Del Rey reveló la portada del disco, así como el tracklis de 11 canciones que serán parte de el.

Chemtrails Over the Country Club incluye el sencillo previamente lanzado, “Let Me Love You Like a Woman”, así como su versión que realizo de “For Free” de Joni Mitchell. La canción principal del álbum se lanzará como un nuevo sencillo el día de hoy.

El arte principal del disco, en el cual podemos ver a la artista posando con un grupo de amigas. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la cantante dijo que la portada es un reflejo de su diverso círculo social: “Todos somos una hermosa mezcla de todo, unos más que otros, lo cual es visible y celebrado en todo lo que hago”.

“En 11 años de trabajo siempre he sido extremadamente inclusivo sin siquiera intentarlo”, agregó la cantante. “Mis mejores amigos son raperos, mis novios han sido raperos. Mis amigos más queridos han venido de todas partes, así que antes de que vuelvas a hacer comentarios sobre un problema de WOC / POC, no soy yo quien asalta la capital, estoy literalmente cambiando el mundo al poner mi vida, mis pensamientos y mi amor allí en la mesa 24/7. respétalo “.

Los comentarios de la cantante parecen ser una respuesta a la reacción de las redes sociales que recibió el verano pasado. Ya que, con el anuncio de este nuevo disco, Lana Del Rey se comparó de una manera extraña con otras cantantes femeninas; en su mayoría nombrando mujeres de color como Doja Cat y Beyoncé, “que han tenido el número uno con canciones sobre ser sexy, sin ropa, follar, hacer trampa, etc. ”

Mientras tanto, según la artista, se encuentra con acusaciones de abuso glamoroso “cuando en realidad soy solo una persona glamorosa que canta sobre las realidades de lo que todos estamos viendo ahora son relaciones abusivas muy frecuentes en todo el mundo”.

TRACKLIST

1. ‘White Dress’

2. ‘Chemtrails Over The Country Club’

3. ‘Tulsa Jesus Freak’

4. ‘Let Me Love You Like A Woman’

5. ‘Wild At Heart’

6. ‘Dark But Just A Game’

7. ‘Not All Who Wander Are Lost’

8. ‘Yosemite’

9. ‘Breaking Up Slowly’

10. ‘Dance Till We Die’

11. ‘For Free’

Foto tomada del Instagram de Lana Del Rey