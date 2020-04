La banda de groove metal Lamb Of God acaba de compartir una nueva colaboración y no, no es con otra banda o músico, sino con la cervecera escocesa BrewDog, con una nueva cerveza sin alcohol.

Esta edición especial entre la marca y la banda lleva el nombre de Ghost Walker, el referencia a la canción Ghost Walking que forma parte de su álbum Resolution de 2012. El tema fue escrito por Randy Blythe, líder, acerca de su camino a la sobriedad.

Según lo publicaron en sus redes sociales, Ghost Walker tiene un sabor amplificado de notas tropicales, mezclado con un riff herboso de pino.

Junto con este lanzamiento también publican el video de su presentación en House Of Vans Chicago el pasado 14 de febrero, tocando la canción Ghost Walking.

Hasta ahora, la cerveza sólo está disponible para ordenar en Estados Unidos, posteriormente se habilitará su entrega en Reino Unido y Europa. Aún no hay detalles de su distribución en América Latina.

Para más información sobre Ghost Walker visita su sitio oficial.

Lamb Of God lanzará su nuevo álbum el próximo 8 de mayo, se llamará Memento Mori y ya están disponibles en plataformas digitales las canciones Checkmate y la que nombra al material, de igual manera su video oficial.