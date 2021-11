Originaria de Los Ángeles, California, La Luz será la encargada de llevar todo el girl power al Festival Hipnosis 2021, en compañía de su más reciente álbum homónimo. “Vamos a cumplir diez años juntas y, aunque fue accidentalmente, nos pareció que lo más indicado era que el disco llevará de título el nombre de la banda”, comentó Shana Cleveland, vocalista.

“Para la creación de este material encontré mucha inspiración en todo lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento”, continuó en entrevista Shana. “Acababa de tener un hijo, llevábamos un largo tiempo sin hacer música y yo vivía en otro estado, en medio de la nada, lo que me permitió poner más atención en lo que sucedía a mi alrededor. Algunas canciones están inspiradas en mis relaciones y experiencias, mientras que otras se basaron un poco en el miedo que sentí al ver lo impresionante que puede llegar a ser la naturaleza”, agregó.

El álbum homónimo de La Luz es el primero que lanza en tres años; en él nos encontramos con una colección de canciones infestadas de melodías surf y psicodelia al puro estilo de los sesenta. Las efusivas guitarras y la enternecedora voz de Shana Cleveland te envuelven en una alucinante travesía que incluso, por momentos se llega a sentir cinematográfica con el amor, la amistad y la magia siendo los temas predominantes.

“Amo todos nuestros álbumes pero siento un cariño más fuerte con este porque hizo que nuevamente me sorprendiera de muchas cosas. Me encantó cómo fue que llegó y que nos permitió trabajar con un nuevo productor, lo que fue realmente emocionante para nosotras porque fue como tener un cuarto integrante en la banda; la forma en la que él contribuyó a algunas canciones, hizo todo más especial. Lo escucho y es increíble”, explicó Shana Cleveland.

El próximo año, La Luz cumplirá una década tocando música y, aunque ha dejado más que en claro que para ellas no hay imposibles, como mujeres dentro de la escena del rock, el camino ha sido bastante complejo: “Creo que una de las cosas más difíciles, y es algo con lo que aún después de diez años seguimos lidiando, es el hecho de que por ser una banda de mujeres, no suelen tomarnos muy en serio, algo que no sucedería si fuéramos hombres. Pero, no es algo que me moleste. Nosotras simplemente hacemos lo nuestro y quien quiera escucharlo, lo hará, y la verdad es que no me importa lo demás”.

Desde septiembre, la agrupación conformada por Shana, Alice y Lena, tuvo la oportunidad de regresar a los escenarios. Sin embargo, la emoción que las chicas sienten de venir a México es diferente, ya que ésta será su primera vez en tierras mexas y por las referencias que tienen, esperan que la fiesta se ponga tremenda. “Me han dicho que México es el mejor lugar para tocar, así que mis expectativas son bastante altas y estoy muy emocionada”, concluyó la cantante.

La Luz se presentará en Hipnosis este 6 de noviembre en los Quarry Studios.

Foto de portada: Cortesía.