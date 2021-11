Parece que el panorama musical español esperó a que llegará el 26 de noviembre para echar toda la carne al asador; hoy aparecieron los nuevos álbumes de Vetusta Morla, La habitación roja y Rufus T. Firefly, además de que el de Soleá Morente tiene apenas unos cuantos días de editado. ¡Una avalancha maravillosa que nos deja mucho por escuchar!

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero resulta que una versión renovada, potenciada y más rockera y discotequera a la vez de un nuevo clásico hispano obliga a que le hagamos un lugarcito. La La Love You nos tomaron por sorpresa.

Resulta que Nena Daconte la rompió en el 2008 con la joyita pop “Tenía tanto que darte” y se le abría la senda del éxito al dueto que la tocaba, pero el trasfondo era una desgastante relación de pareja entre Mai Meneses y Kim Fanlo, que llevaron a la chica al punto del desfallecimiento.

Mai prefirió apartarse del mundo de la música para rescatarse y el asunto hubiera en el de una One hit wonder más, pero el destino es caprichoso; Y resulta que al grupo La La Love You se les ocurrió regrabarla a su manera e invitar a Mai a participar.

Esta versión vitaminada vendrá incluida en su próximo disco, programado para algún momento de la primavera del próximo año, y del que ya pudimos conocer también “El día de Huki Huki”.

“Tenía tanto que darte” sigue brillante y luminosa… como un caramelo de toda la vida al que han dado un nuevo empaque. Sigue sacando ese romanticismo que vive oculto dentro de uno, pero que a la menor provocación se pone a cantar aquella frase tan sencilla como auténtica: “Prometo guardarte en el fondo de mi corazón“.

Pop discotequero con una buena guitarra eléctrica… ¿hace falta más?

