Kurt Vile pasó por Late Night with Seth Meyers en la noche de Acción de Gracias para interpretar su versión de “Speed of the Sound of Loneliness” de John Prine.

En lugar de hacer la presentación tradicional para pasar a la actuación de Vile, Meyers contó una breve historia personal antes de pasarle el micrófono al artista. “Mi familia amaba a John Prine y reservamos este acto porque pensamos que sería una canción perfecta para escuchar juntos en ese sofá”, dijo.

“Ahora no podemos estar juntos, y no fue planeado, pero esta es una canción perfecta para cualquiera que no esté con sus seres queridos este año”. La interpretación de Kurt Vile de la canción es una versión fiel, pero emocional, a la versión original de Prine.

Con un suave resplandor de una luz del techo, el cantante se toma su tiempo escogiendo con los dedos su camino a través de la pista, dejando que su voz se enrosque alrededor de cada parte vocal vocal con un tono ligeramente agudo por la que es conocido, y el resultado lo convierte en una versión bastante tierna de “Speed of the Sound of Loneliness”.

Era apropiado que Kurt Vile hiciera un cover de John Prine en Acción de Gracias porque es un gran fan desde hace mucho tiempo. No solo los dos tocaron juntos años antes de que Prine falleciera debido a COVID-19, sino que Vile también lo ha cubierto en numerosas ocasiones y lanzó un nuevo EP, Speed, Sound, Lonely KV, que presenta un dueto con el fallecido compositor.

Foto tomada del video en Youtube