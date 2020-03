Kings Of Leon nos tiene muy pendientes de su cuenta de Instagram ya que la han limpiado toda, como una forma de depuración para… ¿anunciar un nuevo material?

La banda liderada por Caleb Followill no ha lanzado nueva música desde 2016 con el álbum WALLS. A pesar de esto, el cuarteto no ha dejado de agendar fechas en festivales siendo las cabezas de los mismos, por ejemplo, el festival Mad Cool y el Corona Capital Guadalajara 2020 en el que comparten las primeras filas del cartel con The Strokes, Foals y The Hives.

En los últimos días la banda publicó nuevas fotos en Instagram en las que se los ve en un cuarto de estudio. ¿Estarán grabando un nuevo material? Ojalá sí ya que es lo que esperan muchos fans.

Sin ninguna explicación más, ni en redes ni en su sitio web, la banda continúa con su agenda. Al parecer, será en Instagram que podremos ir rastreando las pistas de lo que se viene para Kings Of Leon, ya que es la que parece ser más a fin a ellos.

Lo último que la agrupación publicó en plataformas de streaming fue una versión en vivo de Waste A Moment, acá te la dejamos: