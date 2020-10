Después de tantas misteriosas pistas que nos estuvieron dando, ahora sí King Gizzard and The Lizard Wizard anunció oficialmente que pronto lanzarán su nuevo álbum de estudio titulado K.G.

Inicialmente la buena noticia fue dada por el sello discográfico de la banda Flightless, quienes revelaron que se lanzarán tres vinilos edición limitada del álbum: uno de color blanco, uno amarillo y otro azul. Sólo habrá 2000 copias por cada color, las cuales presentarán un relieve de 3D en un tablero de espejos de arcoíris.

Además de que anunciaron que los discos están siendo producidos por una fábrica ecológica con “tecnología sustentable impulsada por biomasa y energía verde”. El lanzamiento de este nuevo disco está programado para el 20 de noviembre y ya puedes pre-ordenarlo en este enlace.

Junto con el gran anuncio, King Gizzard and The Lizard Wizard también liberó ya el sencillo “Automation”, Del que ya antes nos habían dado un adelanto durante una competencia de fans inspirada por Grimes. La banda subió secuencias de audio sin procesar y material de video del track a su website, pidiendo a los fanáticos que crearan su propio remix y video musical.

“Automation” se le une a “Straws In The Wind”, “Honey” y “Some Of Us” como los primeros sencillos que nos comparte de K.G. Todos ya los puedes encontrar en las plataformas digitales.

Y bueno, por si todo eso fuera poco… King Gizzard and The Lizard Wizard también anunció el lanzamiento de un nuevo disco en vivo titulado Live In San Francisco ‘16. Éste, al igual que K.G. tiene como fecha de estreno el próximo 20 de noviembre y ya también se encuentra disponible a pre-orden en el sitio de la banda.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.