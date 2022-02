El cineasta y locutor Toby Amies ha compartido los detalles de su próximo documental sobre los 50 años de carrera de King Crimson.

Tomando su título del disco debut de la banda, In the court of the Crimson King profundiza en la caótica historia de los pioneros del rock progresivo, abordando desde sus puntos más altos, hasta los problemas que ha habido dentro de la alineación.

“Este es el primer King Crimson en el que no hay al menos un miembro de la banda que se moleste activamente con mi presencia. Lo cual es asombroso”, dice el guitarrista fundador (y miembro más antiguo) Robert Fripp en el tráiler.

El clip presenta testimonios de varios integrantes de la agrupación, la mayoría con el mismo resentimiento que Fripp. “Algunos de nosotros pasamos por un infierno”, comenta el saxofonista Mel Collins, mientras que Adrian Belew (ex guitarrista), agrega: “Cuando regresé de hacer esa música, ya se me había caído el cabello”.

Pese a que por el avance podríamos esperar un filme bastante dramático, la sinopsis asegura que entre tanta oscuridad, In The court of the Crimson King presenta un destello cómo y un dulce viaje a través del tiempo. “Lo que comenzó como un documental tradicional sobre la legendaria banda, por sus 50 años, se transformó en una exploración del tiempo, la muerte, la familia y el poder trascendente de la música para cambiar vidas; pero con bromas”, se lee.

El documental se estrenará en el South by Southwest Film Festival en marzo. Checa a continuación el tráiler:

Foto de portada vía YouTube.