Seguro ya se han dado cuenta que Kendrick Lamar suele tomarse un gran tiempo entre cada lanzamiento de sus discos. Pero esto no es porque sí, sino que tiene una razón específica y el rapero ya lo explicó.

Hablando en una nueva entrevista para i-D con su último protegido Baby Keem, Lamar reflexionó sobre por qué hay diferencias tan notables entre los lanzamientos de sus álbumes. Esto después de que Keem notó que su mixtape Die For My Bitch le dio la oportunidad de jugar con sus sonidos y abrir camino para crecer en confianza.

A lo que Kendrick Lamar le respondió que lo entendía y agregó: “Eso es por lo que me lleva tanto tanto tiempo hacer álbumes. Me paso todo el año pensando en cómo voy a ejecutar un nuevo sonido, no puedo hacer lo mismo una y otra vez. Necesito algo que me emocione. Veo que a veces te frustras porque quieres algo nuevo.”

De igual forma, Lamar reflexionó sobre “la maldición” de Good Kid, M.A.A.D City, el cual dijo fue escrito para ese año y esa época. “Estaba en un espacio diferente de mi vida”, comentó.

Y agregó: “Ya sabía desde el inicio que no podía hacer Good Kid, M.A.A.D City Part Two. En el segundo que hago eso, es cursi, hermano. Eso le quita el sentimiento al primero. Necesito que ese hijo de puta viva en su propio mundo. Luego ¡boom! To Pimp A Butterfly. Algunas personas lo aman a muerte, algunas lo odian.”

Después, al ser cuestionado por Keem sobre si era importante sorprenderse a sí mismo con cada proyecto nuevo Kendrick Lamar dijo: “Eso es. To Pimp A Butterfly hizo eso por mí. Tenía una idea en mi cabeza de cómo quería que sonara, construida con jazz, blues y hip-hop. Pero era más ‘¿cómo voy a ejecutar eso?’”

La última vez que tuvimos un material discográfico de parte de Lamar fue en 2017 con DAMN. El cual llegó después de dos años de To Pimp A Butterfly y aunque entre éste y Good Kid, M.A.A.D City hubo una compilación, entre ambos lanzamientos hubo una espera de casi dos años y medio.

Foto de portada tomada del Facebook del rapero.