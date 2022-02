Una nueva biopic sobre Keith Moon, baterista de The Who, ya está en desarrollo.

De acuerdo con Variety, el largometraje podría titularse The real me en honor a la canción que The Who publicó en su disco Quadrophenia. Hasta el momento, Roger Daltrey y Pete Townshend, miembros de la banda, están a bordo del proyecto como productores ejecutivos.

Si bien aún no hay elenco confirmado, es un hecho que la nueva biopic de Keith Moon estará dirigida por Paul Whittington (The crown), basándose en un guion escrito por el británico Jeff Pope. White Horse Pictures, responsable de míticas películas del rock como George Harrison: Living in the material world y Eight days a week: The touring years, se encargará de la producción.

Respecto a quién podría interpretar a Keith Moon, Roger Daltrey comentó: “Va a depender mucho, mucho del actor y de los ojos del actor. Porque tienes que seleccionarlo completamente de los ojos, porque Moon tenía unos ojos extraordinarios”.

Según se informó, la biopic ha estado en planes desde hace algunas décadas y este verano será cuando finalmente se comiencen las grabaciones. Aunque aún no se cuenta con posible fecha de estreno.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.