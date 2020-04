El pasado domingo Karen O publicó un video tocando una versión acústica de la canción “Our Time” a través de su cuenta de Instagram. Previo a interpretar este tema, la vocalista de la banda de neoyorquina explicó como junto a su familia cumplió un mes de aislamiento. Al inicio del video puede un breve cameo de su hijo Django; además una serie de luces y adornos festivos.

Este video fue acompañado por un breve texto en el que Karen O comenta: “Quizá odien el año hasta ahora, no los culpes si lo hacen, es un año para ser odiado”. Como una referencia a la letra de la canción “It’s the year to be hated, so glad that we made it, cause all the kids in the street whisper sounds that sweet…”.

El texto continua: “Aquí va una canción profunda de Yeah Yeah Yeahs desde mi corazón hasta el suyo. Y joder, sí, por cada día que lo hagan sabiendo que de alguna manera va a estar bien. Pero no podríamos hacerlo sin los trabajadores esenciales ¡Gracias, los amamos!”; concluye.

Recientemente Karen O se expresó al respecto del abuso racista que los asiáticos han estado experimentando a nivel mundial desde el surgimiento de la pandemia de coronavirus. En una publicación de Instagram el 24 de marzo, la artista instó a todos a difundir el amor y sanear el odio, en respuesta a muchas personas. Incluido, por supuesto, Donald Trump, refiriéndose al coronavirus como “el virus chino”.

“Our Time” fue lanzada en 2001 como parte del EP homónimo de los Yeah Yeah Yeahs. Esta fue la primera canción que Karen O escribió para la banda. Yeah Yeah Yeahs se encontraban listos para regresar a Australia este año. Lo harían para el Splendor in the Grass, luego de su última aparición en las costas australianas en 2013. Originalmente se presentarían en julio pero debido al coronavirus se ha pospuesto para el mes de octubre.