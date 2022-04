Kanye West ha cancelado su participación en Coachella 2022, según lo reportaron los medios TMZ y Variety.

A un par de semanas de que comience la próxima edición del festival californiano, el rapero se ha echado para atrás y ha decidido no participar. Ye estaba programado para cerrar los dos fines de semana de Coachella, el domingo por la noche.

Cabe mencionar que hasta el momento Coachella no ha confirmado nada al respecto, por lo que no se sabe quien reemplazaría a Kanye West en el evento de ser cierta su cancelación. Si bien aún no hay un comunicado oficial, la noticia no suena tan alocada si tomamos en cuenta que ya en algún momento el artista amenazó con cancelar si Billie Eilish no se disculpaba con Travis Scott, además que sabemos que con él nada es estable.

El Coachella 2022 se llevará a cabo del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 del mismo mes. Harry Styles, Billie Eilish y Kanye West (si es que no cancela) son los headliners del icónico festival californiano, compartiendo cartel con talentos como Daniel Caesar, Phoebe Bridgers, Disclosure, Anitta, Doja Cat, Karol G, Banda MS, IDLES, Grupo Firme, Arlo Parks, y más.

Foto de portada vía Facebook Kim Kardashian.

COREY TAYLOR LLAMA “IMBÉCIL” A KANYE WEST POR SUBIR ‘DONDA 2’ A UNA PLATAFORMA DE 200 DÓLARES