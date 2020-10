Justin Bieber ha anunciado el próximo lanzamiento de una nueva canción titulada, Lonely, con el productor Benny Blanco.

La pista fue insinuada por primera vez por Bieber en los medios sociales durante el fin de semana con un corto clip que presenta a él mismo, a Blanco y a su colega Lil Dicky. De la noche a la mañana, fue confirmado para un lanzamiento el viernes 16 de octubre. El video musical que lo acompaña parece tener como protagonista al actor canadiense, Jacob Tremblay.

Lonely, será el primer single de Blanco en lo que va del año. El año pasado, lanzó música con Juice WRLD, Selena Gómez, J Balvin y Calvin Harris, entre otros. Su único LP, Friends Keep Secrets, fue lanzado en 2018.

En una entrevista con NME, Blanco, conocido por escribir y producir temas de éxito comercial, explicó por qué decidió empezar a lanzar música él mismo.

“Quiero hacer algo diferente. Siempre trato de desafiarme a mí mismo. Ya sea que trabaje con un rapero alternativo o con un artista pop, se trata de tratar de cambiar y hacer lo que la gente dijo que no podía hacer”, dijo.

“Tenía lo mejor de los dos mundos; podía entrar en cualquier concierto y salir con gente guay, pero nadie sabía quién era… Ahora definitivamente me está costando acostumbrarme”.

Bieber, por su parte lanzó su primer álbum en cinco años, Changes, en febrero. Desde entonces, el cantante ha lanzado los sencillos Stuck with U con Ariana Grande y Holy con Chance The Rapper.