Julian Casablancas, frontman de The Strokes, ha compartido su opinión respecto a lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock.

Como seguro ya sabrás, durante la reciente ceremonia de los Premios Oscar, Smith golpeó a Chris Rock por un chiste de mal gusto que hizo sobre el problema de alopecia que sufre su esposa Jada Pinkett Smith. Desde entonces, tanto el público como diversas figuras del medio del entretenimiento han dado su punto de vista y Julian Casablancas no podía faltar.

A través de un post en Instagram, el cantante de The Strokes y The Voidz mostró su desconformidad con la acción violenta de Will Smith. “Estoy desanimado porque en ese momento nadie defendió a Chris Rock y después, Will Smith debió de haber tratado de enfrentarse de la misma forma a Eminem y a Dr. Dre… no es ése el trabajo de Chris Rock (¿!?) hacer chistes de la audiencia, muy raro”, escribió.

Julian Casablancas hizo hincapié en que la respuesta de Will Smith sólo hizo que la atención se centrara más en el problema de Jada, que quizá nadie habría notado. Además, señaló que por la complexión de Rock y la del actor, que hace años entrenó boxeo para una película, lo que había hecho no era nada más que “un acto de bullying”.

Y por si esto fuera poco, el cantante sacó a tema los celos que en su momento Smith tuvo por la amistad entre su esposa y 2Pac: “Tratando de redimir sus problemas de celos con Tupac (?) con el pretexto de ser un héroe falso que necesita controlar la ira… quizá necesita tratamiento psicológico, no sé, o simplemente retirarse por el bien de la calidad general de la película”.

Foto de portada via Facebook The Strokes.

WILL SMITH SE DISCULPA CON CHRIS ROCK POR LA BOFETADA QUE LE DIO EN LOS OSCARS 2022