Jordan Peele, aquel director de terror moderno que nos ha traído algunas joyas como Get out y otras no tan padres como Us, ha anunciado que ya se encuentra trabajando en su siguiente largometraje: Nope.

A través de su cuenta de Twitter, Jordan le hizo saber al mundo que su siguiente película de horror ya está en desarrollo y además, publicó el póster oficial. El cual nos deja ver un tipo de papalote, pero dicho objeto volador está guiado a una nube gris, la cual se sitúa sobre lo que parece un pequeño pueblo que se observa en el fondo.

Como es costumbre de este director, podemos esperar algún drama psicológico que nos lleve por algunas situaciones de terror, donde la mayoría de las veces, las personas son los creadores de tales desgracias. Sin embargo, no lo sabremos hasta tener algún tráiler oficial, ya que se desconoce la trama.

Lo que sí, es que trabajará una vez más con Daniel Kaluuya, actor que fue el protagonista de Get out y que desde hace algunos años ha estado involucrado en distintas producciones de Hollywood, ganándose incluso un premio Oscar en este tiempo.

Nope será estrenada el 22 de julio de 2022, no hay más detalles sobre la producción de esta cinta, mas que será un producto siniestro que seguramente hará que las salas de cines terminen abarrotadas. Mientras, checa la reseña que tenemos de Us.

Crédito foto de portada: Twitter Jordan Peele