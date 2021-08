El festival de cine End Of The Road anunció su programación para la edición de este año, teniendo como curador de cine al guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood.

La quinceava edición del festival londinense se realizará del 2 al 5 de septiembre en el Larmer Tree Gardens. Como era de esperarse, su lineup viene con todo, incluyendo a músicos como Hot Chip, King Krule, Sleaford Mods, Pixies, Perfume Genius y Bright Eyes.

Sin embargo, lo interesante es que Jonny Greenwood tendrá una especial participación en el festival y no precisamente musical. No es un hecho aislado que en los últimos años el guitarrista se ha involucrado en el séptimo arte y es por ello que en ésta ocasión, ha sido seleccionado para curar el último día de proyecciones del evento.

Greenwood tuvo que sacar a relucir su buen ojo para el cine y elegir las películas que cerrarán el End Of The Road. Entre su lista figuran producciones como Midsommar, North by northwest, High society, The kid, Haxan y Sherlock Jr.

Recientemente Jonny Greenwood confirmó su participación en la nueva biopic de la Princesa Diana, para la cual se encargó de crear la banda sonora. El filme está bajo la dirección de Pablo Larraín y tiene de protagonista a Kristen Stewart.

Si quieres conocer más detalles sobre el End Of The Road da click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de Radiohead.