#SangreDeMetal y Marvin tienen en exclusiva el estreno del video para “Segundero”, nuevo sencillo de Joliette ambientado en tonos tan rojos como la sangre, la pasión, el amor y la energía, todas características tanto de la banda como de esta nueva y brutal canción. El patinador que aparece en la obra es Yael Pratz, quien con apenas 20 años de edad es considerado uno de los mejores en nuestro país. En charla cono Gastón, Azael y JoPo, logramos saber un poco más del momento que vive Joliette.

TXT:: Luis Jasso

“Somos una banda que suele tener a la guitarra como elemento principal en el sonido, pero de unos años para acá hemos tratado de compensarlo un poco. A veces decidimos darle protagonismo a la batería o a la voz; entonces se crean espacios como el interludio de ‘Segundero’. Eso permite que se abra la canción, que descanse, es una manera de romper un poco la monotonía. Sobre todo porque en vivo todas nuestras rolas estaban siempre a tope de velocidad e intensidad, de pronto sonábamos un poco repetitivos”, explica Gastón. En Joliette todos componen, pero Gastón (guitarra) es el que suele llegar a los ensayos con una parte musical lista para ser desarrollada. Y ahí tanto JoPo (guitarra y voz) como Azael (batería) se involucran y le dan forma a las canciones. “Por ejemplo, Gastón llega con algo que se puede convertir en la intro, luego JoPo agrega lo que termina por ser el verso y por ahí llego yo y aporto la figura rítmica del intermedio”, comenta Azael. “No es tanto como que alguien llega con una idea terminada y le dice a los demás qué tocar. Así es la forma en la que trabajamos ahora, en colaboración”. Aunque no es miembro formal de la banda, Hugo Madrid aporta también su experiencia y talento en el bajo a la hora de componer. “Así pasó con ´Segundero’ -agrega Gastón-, Azael traía el ‘tup papa tup papa (hace una serie de sonidos que recrean el ritmo de la batería), de ahí surgieron algunas notas y luego encontramos una figura que a todos nos gustó . Con esa base comenzamos a desarrollar y creemos que la rola quedó súper chida”. ¿Y por qué recrear en texto el tup papa tup? Porque Joliette es una banda que no entiende el mundo desde la ventana del rockstarismo; no tiene miedo de expresarse tal cual lo haría en el estudio y eso permite que desde afuera se entienda mejor un proceso creativo. Los músicos bien pudieron hablar de tiempos, acordes, notas y escalas, porque además todos son músicos estudiados; pero hacer mímica sonora es fresco, natural y divertido. La banda ha tocado en más de 30 países distintos y eso siempre provocará anécdotas, buenas y malas. Una de ellas fue que le regalaron un balón en algún país de Europa y cierto día, después de tocar en el Club Dynamo, de Zurich, Suiza, ubicado en la orilla del río Limago, el ex cantante del combo pateó la pelota y fue dar al agua. Ya con algo de alcohol en el sistema, Gastón decidió que no podían perder aquel regalo y se metió al agua a las 2:30 de la mañana para rescatarlo. “Originalmente pensé meterme en boxers pero luego se me ocurrió que se iban a tardar mucho en secar así que me eché sin ropa”, recuerda el mismo Gastón; “luego Azael se solidarizó y se metió también, pero cuando celebrábamos el rescate no nos dimos cuenta y… se volvió a caer en el agua”. Al final el dichoso balón los acompañó por el resto de la gira pero eventualmente se quedó en Europa. Otra marca de guerra la obtuvieron tras manejar 14 horas de Serbia a Macedonia: “estábamos muy emocionados porque, ¿quién chingados toca en Macedonia?”, dice Azael; pero en el trayecto JoPo, el chofer, fue detenido por una patrulla. El policía se dio cuenta de que la licencia internacional de manejo estaba vencida y les dijo que tendrían que llevarse la camioneta al equivalente europeo de un corralón. “Lo bueno es que cuando el policía abrió la camioneta y vio todo el equipo que traíamos le dio flojera revisar y catalogar todo, así que luego de un regaño nos dejó ir”. Y como estas anécdotas hay más; lo que se debe leer entre líneas es que cuando una banda se decide a viajar por el mundo tiene que rentar equipo y hacerla de músico, chofer y staff al mismo tiempo.

Joliette seguirá entregando música en formato sencillo, tanto de modo digital como físico; pero no se niega a la posibilidad de eventualmente editar un LP. Eso llegará más adelante en el año, por ahora está la promesa de que habrá música constantemente.