Después de una muy larga espera, la nueva película de Johnny Depp, City Of Lies, por fin verá luz este año y ya se compartió un adelanto más.

El nuevo thriller narra la historia de un periodista (Forest Whitaker) que busca la ayuda de un ex detective de LAPD llamado Russell Poole (Johnny Depp), para intentar resolver el caso del asesinato de la leyenda del rap, The Notorious B.I.G.

El Official Teaser Trailer de City Of Lies da inicio con imágenes del terrible tiroteo en el que murió Biggie en Los Ángeles en 1997. “Algunos sospechan que el tiroteo de The Notorious B.I.G. es una represalia por el asesinato de Tupac Shakur el año pasado”, se escucha en el clip.

Además de Johnny Depp y Forest Whitaker, el elenco también incluye a Shea Whigham, Toby Huss, Kevin Chapman, Peter Greene, Xander Berkeley, Shamier Anderson, Neil Brown Jr. y Cory Hardrict.

City Of Lies fue dirigida por Brad Furman y originalmente se planeaba que su estreno fuera en septiembre de 2018 e incluso el primer tráiler fue lanzado el 21 de mayo de ese año, en el que hubiera sido el cumpleaños 46 del rapero.

Las razones de su retraso nunca fueron detalladas. Sin embargo, junto con este nuevo adelanto, ya se confirmó que el filme verá luz en Estados Unidos el próximo 19 de marzo a través de Saban Films. Hasta ahora no se ha anunciado una fecha estreno internacional.

Foto de portada: Prensa.