Algunas de las legendarias canciones de Johnny Cash serán re-trabajadas con orquesta para un nuevo álbum que se espera llegue a finales de este año y que llevará por nombre Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra.

Justo como lo dice el título del disco, The Royal Philharmonic Orchestra serán quienes formarán parte de este nuevo proyecto. La orquesta sinfónica británica grabó su propia versión de 12 de los temas de Cash, los cuales también contendrán los vocales originales del cantante.

Todo este proceso se llevó a cabo en el estudio 2 de Abbey Road. Mientras que Don Reedman, junto con Nick Patrick, fueron quienes se encargaron de producir el nuevo álbum. Y acerca de esto, Reedman comentó:

Creo que hemos capturado la emoción, la sensibilidad y la honestidad genuina de Johnny Cash a través de su narración de historias y sus conmovedoras y cautivadoras interpretaciones vocales. […] Hacer este álbum con mi co-productor Nick Patrick ha sido realmente una labor de amor verdadero, y creo que hemos capturado la esencia completa y mensaje musical que hacen de Johnny Cash un artista tan conmovedor y querido, a quien estamos muy honrados de servirle.

Mientras que el hijo de Cash, John Carter Cash, dijo:

Mi papá era en cierto modo una orquesta en sí mismo. Su profundo y rico timbre se prestaba a la rica resonancia de los cornos franceses y el violonchelo. Su profundidad de tono y su perfecta afinación inspiraron tan profundamente como una sinfonía magistralmente dirigida. Pero si estuviera aquí hoy y eligiera buscar una orquesta que lo apoyara como el fondo para el lienzo, The Royal Philharmonic Orchestra sería su elección.

Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra será estrenado el próximo 13 de noviembre. Y entre las canciones que lo conformarán se encuentran “Farther Along”, su colaboración con Bob Dylan “Girl From The North Country” y “Ring Of Fire”.

Ésta última de hecho ya fue liberada como adelanto y puedes escucharla a continuación. Así como también te compartimos abajo el tracklist completo.

Tracklist:

1. Man In Black

2. Galway Bay

3. Girl From The North Country (Bob Dylan with Johnny Cash)

4. I Came To Believe

5. A Thing Called Love

6. The Loving Gift (with June Carter Cash)

7. I Walk The Line

8. Farther Along (featuring Duane Eddy)

9. Flesh and Blood

10. The Gambler

11. Ring Of Fire

12. Highwayman (The Highwaymen: Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson, Johnny Cash)

Foto de portada: Prensa.