Roga Johansson y Paul Speckmann son dos nombres ampliamente reverenciados entre los fans del Death Metal. El primero es o ha sido guitarrista de al menos una veintena de bandas, entre las que destaca Paganizer, mientras que el segundo ha sido el guitarrista de Master desde su fundación. Junto han creado música bajo el nombre de Johansson and Speckmann desde el 2013, tiempo en el cual han compuesto y editado cuatro discos larga duración. Ahora, el próximo 9 de octubre editarán el quinto en su lista con el apoyo del sello neerlandés Soulseller Records, con el sugerente título de The Germs of Circumstance (Los gérmenes de la circunstancia).

Al respecto, Speckmann dijo que se enorgullece del trabajo que se logró para el disco y que se siente honrado de trabajar con sus compañeros de banda (en este caso, Johansson en guitarra y bajo y Brynjar Helgetun en la batería) y de escribir las letras. Por su parte, Jonansson comentó que para este quinto disco elevaron el nivel aún más para que fuera más rápido, más pesado y más agresivo que las entregas anteriores. “Si te gusta el metal crudo y sucio, esto es para ti”, concluyó.

Son ocho temas y apenas algo más de 25 minutos de Death Metal brutal sin desperdicio. El arte del disco, creado por Arvin Palma, es totalmente vieja escuela, con un aura de flyer tipo hágalo usted mismo en blanco y negro con una imagen de Satanás o algún demonio tipo cabra con largos cuernos e indumentaria metalera que sostiene en su mano derecha un cuchillo y en la izquierda el cuerpo decapitado de un Papa, lo cual se sabe porque a sus pies descansa sobre unos cráneos la cabeza del máximo representante de la iglesia católica. Es un disco de metal extremo, creado sin ningún tipo de esperanza comercial o de conveniencia en el cual se encuentra lo que se espera de esos dos titanes, con ciertos giros de tuerca. Estará disponible en formato digital, CD y vinil color hueso edición limitada.

