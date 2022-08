Una parte de la letra de “Irrisorio” -la nueva canción de Jero Romero- dice: “Hablar de uno es tan pueril”; me gusta esa palabra, que antes sólo se la había escuchado a Luis Eduardo Aute en “Pasaba por aquí”. Y comparto la certeza de tal frase… es muy cierto: “Hablar de uno es tan pueril”, pero, ¡qué se le va a hacer!

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Me cuentan que los internautas prefieren descubrir las canciones por sí mismos, pero este oficio es de intermediarios; desde hace mucho que me empeño en detectar buena música de diversas latitudes y tratando de abarcar todo el planeta (de ello doy cuenta en mi playlist comentada Cabaret de Galaxias que se publica también en Marvin). Confío en conectar con gente que se interese por mis recomendaciones… así ha funcionado largo tiempo.

Es por ello que ahora prosigo con “Irrisorio”, compuesta por quien fuera el líder y cantante de The Sunday Drivers y con quienes grabará 4 discos; ahora Jero Romero se encamina hacia un tercer álbum que llevará el nombre de la composición que nos ocupa.

Se trata de una pieza a media velocidad y que destaca por tener una muy buena letra y de ahí que me apetezca compartirla: “He visto triunfar a un irrisorio en mi lugar a golpe –a golpe– de buena suerte y ansiedad. Buena suerte y ansiedad. He visto a un pusilánime invitarme a pelear a muerte –a muerte–“.

“Irrisorio” es una canción deudora de los buenos haceres de Iván Ferreiro, de quien tiene también un poco de registro vocal, pero ante la que hay que regodearse en la letra: “Estoy ensimismado en lo que tengo que sufrir”… también puede que haya algo de Ángel Stanich, cantautor muy bueno al que ahora Radio 3 de España busca encumbrar.

“Irrisorio” es una rola propia para quien le gusta azotarse y no aceptar que alguna vez puede dar en el blanco y eso la hace atractiva: “Y ya hace varios días que me quiere una mujer y pienso –y pienso– que a lo mejor hago algo bien”.

He compartido una buena canción de indie rock y eso es lo que cuenta… ya lo dice “Irrisorio”: “Flores incompletas, sin estambre ni tarjeta, cuántas veces te decían eres una maravilla”.

