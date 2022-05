Finalmente se ha publicado en todas las plataformas digitales el cover que Jehnny Beth hizo de “Closer” de Nine Inch Nails.

La primera vez que tuvimos la oportunidad de escuchar esta versión creada por Beth fue en 2020, cuando la agrupación liderada por Atticus Ross estaba a punto de entrar al Rock and Roll Hall Of Fame. Desde entonces el tema sólo se encontraba disponible en Amazon Music, pero hoy la frontwoman de Savages confirmó que ya se podía escuchar en cualquier plataforma de streaming.

Jehnny Beth dio la noticia con una publicación en redes sociales, en la que, además de compartir el artworkhecho por Hostile, quien también fungió como productor, le preguntó a sus fans si debería de tocar el cover de“Closer” en sus próximos shows en vivo, haciendo referencia a la gira europea que está por comenzar, misma que la llevará a participar en festivales como el Primavera Sound de Barcelona, Best Kept Secret y Rock Werchter.

Vía Facebook NIN

Anteriormente, Jehnny Beth tuvo la oportunidad de trabajar con el vocalista de Nine Inch Nails, Atticus Ross, para su disco debut solista To love is to live. Así como también, en 2020, la cantante iba a realizar un tour por Norteamérica con NIN, sin embargo, los planes se cancelaron por la pandemia de COVID-19.

Escucha a continuación el cover de “Closer”:

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.

