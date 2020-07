Hace algunas semanas, Jeff Tweedy anunció que estará donando el 5% de sus ganancias por composición a diversas organizaciones que luchen contra el racismo e invitó a otros artistas a unirse.

Y ahora en una entrevista que tuvo con Rolling Stone, el músico habló más sobre esta nueva iniciativa y explicó cómo es que esta puede convertirse en una nueva misión para toda la industria.

Tweedy dijo:

No es una exageración decir que nuestra cultura no sería nuestra cultura sin los genios negros. Hay una historia vergonzosa ahí, y hay cosas de las que la industria aún se debería de sentir avergonzada. Hay cosas sobre la forma en la que los artistas negros hoy son tratados que son diferentes e injustas. No es un campo de juego igual.