James Hetfield, integrante de Metallica, se sinceró con sus fans y rompió en llanto durante un reciente concierto que dio la banda en Brasil.

La gira sudamericana de Metallica ha sido una bomba de emociones. La semana pasada se confirmó el nacimiento de un bebé mientras los veteranos del metal tocaban “Enter sandman”, en un show en Curitiba, y al parecer, la situación conmovió tanto a Hetfield que en otra de sus presentaciones en Brasil abordó el tema frente al público junto con un par de pensamientos que tiene respecto al paso del tiempo.

“Tal vez tengamos una sección de ‘nacimientos de Metallica’ en nuestros shows, especialmente en Brasil. Es increíble ¿no? Es una locura, somos muy bendecidos”, dijo James Hetfield antes de comenzar a tocar su clásico “Sad but true”. “Debo de decirles que no me sentía muy bien antes de llegar aquí”, agregó.

Vía Facebook Metallica

“Me he sentido un poco inseguro, como que soy un tipo viejo y no puedo seguir tocando. Toda esta mierda que me digo a mi mismo en mi cabeza. Entonces, hablé con estos muchachos y me ayudaron: tan simple como eso. Me dieron un abrazo y me dijeron: ‘Oye, si estás luchando en el escenario, te respaldamos’. Y te digo, significa el mundo para mí”, continuó el músico.

Finalmente, mientras el público aplaudía, los demás integrantes de Metallica (Kirk Hammett, Robert Trujillo y Lars Ulrich) corrieron a darle un abrazo grupal a James Hetfield. “Verlos a ustedes ahí, me doy cuenta que no estoy solo. No estoy solo y ustedes tampoco”, concluyó.

Por acá te dejamos un video el emotivo momento, capturado por uno de los presentes:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

