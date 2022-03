Las leyendas musicales Mick Jagger, integrante de The Rolling Stones, y Questlove producirán un nuevo documental sobre James Brown.

Según se confirmó, el filme titulado James Brown: Say it loud también contará con la participación del líder de The Roots, Black Thought; mientras que la cineasta Deborah Riley Draper, conocida por proyectos como The legacy of black Wall Street y Olympic pride, American prejudice, se encargará de dirigirlo.

El documental explorará el legado de Brown a través de imágenes de archivo nunca antes vistas y entrevistas exclusivas con familiares, amigos y colaboradores del fallecido cantante. Si bien el proyecto aún no cuenta con fecha de estreno, el plan es que llegue en algún punto de 2023.

Respecto a esto, en un comunicado Mick Jagger reveló estar encantado de producir el documental. “Brown es un artista brillante que me inspiró desde el principio y que estaba profundamente comprometido con el movimiento por los derechos civiles. Siempre lo he admirado y he aprendido mucho de él”, comentó.

“La vida de James Brown es importante no sólo para comprender su inmenso impacto musical, que nos inspira a nosotros y a otros artistas hasta el día de hoy, sino también por la profunda y duradera influencia que ha tenido en la cultura estadounidense. La vida de Brown es una historia crucial y de lucha, redención e identidad propia, y nos sentimos honrados de poder compartirla”, agregaron Questlove y Black Thought.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.