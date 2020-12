James Blake continúa sorprendiéndonos y a tan sólo unos meses del estreno de Before, el músico regresó con un nuevo EP conformado únicamente con covers.

En este nuevo material, además de incluir nuevamente su tan aclamado cover de “Godspeed” de Frank Ocean, Blake también publicó su conmovedora versión en piano de “When The Party’s Over” de Billie Eilish.

De igual forma, el EP que de hecho lleva por título Covers, cuenta con una interpretación de los clásicos “Atmosphere” de Joy Division y “Never Dreamed You’d Leave In Summer” de Stevie Wonder. Así como también una impresionante interpolación de “OTHERSIDE” de Beyoncé y su también ya antes escuchado cover de “The First Time Ever I Saw Your Face” de Roberta Flack.

Covers fue resultado de los días de cuarentena de James Blake. “Una de las cosas que me ha mantenido en marcha mentalmente durante el aislamiento han sido las solicitudes de los fans de diferentes covers e interpretarlos en Instagram”, comentó el cantante.

Y agregó: “Ha sido un placer descubrir nueva música y nuevas formas de interpretar canciones que ya había escuchado antes. Incluso me sorprendería de que alguien no me haya escuchado tocar en redes sociales antes. Estoy emocionado de compartirlo con la gente.”

El nuevo EP de James Blake ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.