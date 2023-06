James Blake comparte los detalles de su próximo disco: ‘Playing robots into heaven’

Este año, James Blake iniciará una nueva etapa en su carrera musical con Playing robots into heaven, su sexto álbum de estudio. Según se mencionó en un comunicado, con este material el cantante da un paso atrás en la música ambiental para retomar sus raíces con la electrónica, abrazando el sonido que nos presentó en sus primeros EP’s The bells sketch y CMYK, pero con la confianza de haber estado más de una década en la escena.

Esta introducción ha sido respaldada por “Big hammer”, el primer sencillo de Playing robots into heaven, donde encontramos a James Blake arrancando con un beat tranquilo y simple que conforme avanza la canción se transforma en un potente trap. Además, el tema llegó acompañado de un videoclip dirigido por Oscar Hudson (Radiohead, Bonobo).

El nuevo disco de James Blake se estrenará el próximo 8 de septiembre y días después, arrancará una extensa gira por Reino Unido, Europa y Norteamérica. Cabe mencionar que los fans que pre-ordenen el LP antes de las 6 pm del lunes 3 de julio tendrán acceso a una preventa de boletos exclusiva. Toda la información la puedes consultar en el sitio web del artista.

Échale un vistazo al tracklist:

01. Asking to Break

02. Loading

03. Tell Me

04. Fall Back

05. He’s Been Wonderful

06. Big Hammer

07. I Want You to Know

08. Night Sky

09. Fire the Editor

10. If You Can Hear Me

11. Playing Robots Into Heaven

Foto de portada: Thibaut Grevet