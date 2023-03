Jack White defiende a Meg White de los recientes comentarios sobre sus habilidades en la batería

Aunque Meg White lleva más de una década retirada de la música y lejos de la atención pública, esta semana se desató un debate en redes sociales sobre sus habilidades como baterista cuando el escritor Lachlan Markay respondió a un artículo en honor al 20 aniversario de “Seven nation army” de The White Stripes. Lamentablemente, los comentarios de Markay criticaban de forma negativa el trabajo de la baterista.

“La tragedia de los White Stripes es lo geniales que habrían sido con un baterista medio decente. Sí, sí, he escuchado todas las opiniones de ‘¡pero es un sonido cuidadosamente elaborado, mannnn!’. Lo siento, Meg Whitefue terrible y ninguna banda es mejor por tener una percusión de mierda”, escribió Lachlan en Twitter.

Varios colegas de Meg han salido a defenderla y el último en hacerlo fue el mismo Jack White, quien en su cuenta de Instagram publicó un texto con una vieja fotografía de la baterista. “De haber nacido en otro tiempo, en cualquier era que no fuera la nuestra, habría estado bien. Dentro de 100 años. Dentro de 1000 años. Algún otro tiempo distante, diferente. Uno sin demonios, cobardes y vampiros sedientos de sangre. Uno con la inspiración positiva para fomentar lo que es bueno”, se lee.

“En un campo vacío donde no se cortan amapolas altas y rojas, donde podríamos yacer todo el día, todos los días, en el suelo cálido y sutil, sabríamos exactamente qué decir y qué tocar para conjurar nuestros propios sonidos. Ser uno con los demás a nuestro alrededor, e incluso todavía ser los que éramos antes. Y ayudarnos con todo su amor. Y pasarlo de nuevo, una vez más”, continúa.

“Tener dicha, sobre dicha, sobre dicha. Estar sin miedo, negatividad o dolor. Y levantarme cada mañana, feliz de hacerlo todo de nuevo”, concluye Jack White.

Al igual que Jack, Questlove de The Roots defendió a Meg White en redes sociales: “Trato de dejar las ‘troll views’ en paz, pero esto de aquí está fuera de lugar. En realidad, lo que está mal con la música es que la gente le quita la vida como un filtro de Instagram, tratando de alcanzar un nivel alto de perfección musical que ni siquiera sirve para la canción (o la música)”.

Mientras que Karen Elson, quien se casó con Jack White después de que él y Meg White se divorciaran, escribió: “Meg White no sólo es una baterista fantástica, Jack también dijo que los White Stripes no serían nada sin ella. Para el periodista que la insultó, mantén el nombre de la ex esposa de mi ex esposo fuera de tu maldita boca. (Por favor y gracias)”.