¿20 años?, sí, cuesta trabajo asimilar que ya pasaron dos décadas desde el lanzamiento debut de The Strokes, uno que se suscitó entre una ciudad post 9/11, una revolución de las bandas neoyorquinas que cambiaria al mundo, chaquetas de cuero y converse.

Mucho se ha comentado sobre este álbum: que si fue grabado en menos de 40 minutos, que si el bajo suena mucho a The Cure y que su sonido era áspero y mal hecho; elementos que sacarían rápidamente a Julian Casablancas y compañía del mercado… ¿pero qué crees?, The Strokes, son este momento, una banda canónica del indie rock de inicio del milenio que impulsó a otras tantas como Interpol, Yeah Yeah Yeahs, LCD Soundsystem, Kings of Leon y The Killers.

Is this it se compone de 11 rolas, pero alguna de ellas (o todas) te regresan inmediatamente a tus años de adolescente mientras lo escuchas. “Someday”, “Last Nite” y “Hard to explain” siguen erizando la piel y es un efecto dómino, pues distintos músicos al rededor del mundo le han dedicado grandes tributos a algunas canciones de este disco.

Desde Arctic Monkeys, Adele, Paramore y otros tantos, aquí te dejamos los mejores covers a Is this it:

Peter Bjorn and John -“Is this it”

Chelsea Wolfe – “The modern age”

Frankie Rose – “Soma”

Azaelia Banks – “Barely legal”

Paramore – “Someday”

Austra – “Alone, together”

Adele – “Last nite”

Owen Pallet – “Hard to explain”

Heems – “New york city cops”

Deradoorian – “Trying your luck”

Arctic Monkeys- “Take it or leave it”