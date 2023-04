Café Marvin servido con bajos y gemidos de Introspekt

Para los que amanecen en sábanas revueltas, no solo el orden requiere atención. Un poco de garage para darle al viernes sentidos, corporales. Saxos, ritmos sincopados a 140 bpm sin perder la sensualidad del deseo, bajos ardientes, voces distorsionadas; todo eso hay en Forlon EP de Introspekt.

Con solo cuatro Eps en su haber, el primero, Valley Of The Shadows Edit / Just The Thought Of U ,es del 2022, Introspekt es una de las sensaciones de un género tan británico como el té de las 5: el 2-step y el garage de las Islas . Pero Sage Hunt alias Introspekt no es británica sino de USA, aunque su sitio dentro del UK garage se lo ha ganado donde debe hacerse, en Londres.

Ha publicado en sellos como ec2a y Practical Rhythms y ahora sale con Timeisnow, sub-sello de Bristol Shall Not Fade en el Reino Unido

Forlorn EP by Introspekt