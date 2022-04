Interpol continúa compartiendo adelantos de su próximo material discográfico, ahora con el sencillo “Something changed”.

Al parecer la agrupación nos repondrá el tiempo en espera de nueva música, con un sencillo tras otro. Y a menos de una semana de haber lanzado “Toni”, esta mañana Paul Banks y compañía regresaron con “Something changed”, segundo avance de The other side of make-believe.

Lo más interesante de este lanzamiento es que Interpol lo complementó con un videoclip nuevamente dirigido por Van Alpert, que de hecho funge como continuación del corto cinematográfico que presentó en “Toni”. Ahora vemos como Banks persigue a la pareja fugitiva, para al final llevarse a la chica en su auto.

Respecto a este estreno, Paul Banks explicó: “En ‘Something changed’, la segunda parte de nuestro cortometraje con Van Alpert, la realidad y la ensoñación convergen y nuestros dos personajes principales se encuentran en una especie de estado de sueño, siendo perseguidos inexorablemente por una figura siniestra (interpretada por mí mismo). Las vidas de los tres están entrelazados en una nebulosa de miedo, retribución, deseo y desafío. ¿Quién recibirá su merecido? ¡¡Sigue sintonizado y entérese!!”.

Este tema es uno de los 11 que conforman The other side of make-believe, el nuevo álbum de estudio de Interpolque fue grabado durante la pandemia con el apoyo de los talentosos productores Flood y Alan Moulder. El elepé se estrenará el 15 de julio de 2022, pero por ahora ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí y escuchar sus dos primeros sencillos en plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

INTERPOL REGRESA CON “TONI” Y ANUNCIA NUEVO DISCO