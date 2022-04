La espera terminó, y por fin Interpol hizo oficial el lanzamiento de su próximo material discográfico.

Luego de un par de misteriosas pistas, el día de hoy la agrupación compartió todos los detalles de su primer disco de larga duración en cuatro años. Titulado The other side of make-believe, el álbum incluye 11 canciones que Interpol comenzó a escribir de forma totalmente remota durante el confinamiento por la pandemia, y que después fueron terminadas en diferentes sesiones con los coproductores Flood y Alan Moulder, mentes maestras detrás de algunos de los discos más queridos del rock.

“Trabajar solo fue crudo al principio, pero abrió un nuevo capítulo vívido para nosotros”, dijo el guitarrista Daniel Kessler en un comunicado de prensa; mientras que Paul Banks (vocalista) agregó: “Normalmente escribimos en vivo, pero por primera vez no estuve gritando sobre una batería”.

“Daniel y yo tenemos una química lo suficientemente fuerte como para imaginar cómo mi voz complementaría los demos scratch que me enviaba por correo electrónico. Entonces podría rechazar a los muchachos en mi computadora portátil, ubicar estas coloridas melodías y, en general, transmitir el mensaje de manera discreta”, agregó Banks.

Asimismo, Interpol dio un impactante adelanto con el sencillo “Toni”, en el que encontramos a la banda explorando su lado íntimo al ritmo de un sonido más fuerte y bailable. El estreno se complementó con un cinematográfico videoclip dirigido por Van Alpert, quien se ha dado a conocer en el mundo musical por su trabajo con Post Malone y Machine Gun Kelly.

The other side of make-believe de Interpol se estrenará el 15 de julio de 2022.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

