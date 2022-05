Interpol continúa compartiendo adelantos de su próximo álbum de estudio, ahora con el veraniego track “Fables”.

En un par de meses la agrupación liderada por Paul Banks publicará su tan esperado séptimo material discográfico The other side of make-believe, para el cual contaron con el apoyo de los reconocidos productores Flood y Moulder. Desde su anuncio, se han ido liberando sencillos con los que poco a poco Interpol ha adentrado a sus fans a lo que será esta nueva etapa y hoy se lanzó uno más.

Titulada “Fables”, la nueva canción encuentra al combo jugando con sonidos más frescos, perfectos para disfrutar los días de verano en compañía de tus personas favoritas. “Es una voz alegre con letras optimistas y un beat de estremecedor que evoca lo clásico del R&B con una inclinación hacia la época de oro del hip-hop. Es un tema veraniego y una pieza musical de la que particularmente estamos orgullosos”, explicó Interpol en un comunicado.

“Fables”, junto con “Toni” y “Something changed”, ya se encuentra disponible en plataformas digitales, para que corras a darle play. Mientras que el nuevo disco de Interpol, The other side of make-believe, se estrenará completo el próximo 15 de julio, aunque ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Recuerda que la banda visitará nuestro país el 28 de mayo en el Palacio de los Deportes. Toda la información respecto a este imperdible show la puedes consultar en la red Ticketmaster.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

INTERPOL CONTINÚA SU CORTOMETRAJE CON “SOMETHING CHANGED”