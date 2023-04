Iggy Pop y su nueva súper banda interpretaron un cover de Lou Reed

El músico se encuentra en medio de una gira por Norteamérica en promoción a su más reciente disco Every loser, misma que recientemente lo llevó a presentarse en Los Ángeles, donde no sólo dio un show acompañado de importantes músicos, sino que también sorprendió a sus fans con un cover del fallecido Lou Reed.

Según se informó, durante esta noche en el Regent Theater, Iggy Pop salió al escenario acompañado de su banda estelar The Losers, compuesta por Andrew Watt y Jamie Hince (The Kills), el bajista de Guns N’ Roses Duff McKagan y el baterista de los Hot Chili Peppers, Chad Smith, con quienes después del encore interpretó su propia versión de “Walk on the wild side”, éxito que Reed lanzó en 1972.

Afortunadamente, algunos de los fans presentes capturaron en vídeo este gran momento y ya hay algunos videos circulando en la red. Por acá te dejamos uno:

Además del cover, Iggy Pop y su súper banda de músicos también interpretaron cinco canciones de Every loser, incluidos los sencillos “Frenzy” y “Strung out Johnny”. Siete de las canciones restantes fueron éxitos de The Stooges.

Recuerda que el álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales.