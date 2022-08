Son muchas las cosas que conectan a Joy Division con Iggy Pop. La más grande, y por la que muchos los relacionan, es la muerte del vocalista de la banda, Ian Curtis, quien en mayo de 1980 se suicidó mientras escuchaba el clásico de Iggy, The idiot.

El álbum de una mística forma conectó con la vida de Curtis; tan sólo hace falta echarle un ojo a la cruda narrativa con la que Iggy habla de una relación que se está cayendo a pedazos en “Tiny girls”, y el hecho de que para este material tomó de inspiración el libro de Fyodor Dostoyevsky, el cual gira entorno a un príncipe epiléptico cuya naturaleza bondadosa lo lleva a ser la burla de un mundo cruel e implacable que eventualmente lo vuelve loco, para darnos cuenta que algo entre estos músicos hizo click.

Si bien esta oscura conexión de Ian Curtis con la música de Iggy Pop se remonta a sus últimos días de vida, el vocalista desde siempre mostró ser gran fan del cantautor. Incluso, en 2005, Bernard Sumner, ex compañero de banda y amigo de Curtis, reveló en una entrevista que fue gracias a su amor por Pop, que supo que él era el indicado para ser el cantante en Joy Division, que en ese entonces aún se llamaba Warsaw.

“Conocí a Ian Curtis por ir a conciertos de punk. Entonces, cuando estábamos formando Joy Division, simplemente le di el trabajo por teléfono. Ni siquiera lo escuché [cantar]. Cuando fuimos a su casa a recoger su sistema de megafonía, estaba tocando ‘China girl’. Le dije: ‘¿de quién es esta canción?’ Y él respondió: ‘oh, es Iggy’. Yo estaba como ‘esto es fantástico, tráelo al ensayo esta noche’. Así fue como conocí a Ian”, explicó Sumner.

Teniendo estas pocas piezas de contexto, es que llegamos al año 2014, cuando se hizo uno de los homenajes más especiales que Ian han tenido. Aunque en alguna ocasión Iggy Pop llegó a mostrar admiración por la música de Joy Division, fue durante un show en el Carnegie Hall que sus palabras tomaron fuerza, ya que subió escenario para interpretar junto con Bernard Sumner un cover de “Love will tear us apart” en honor al difunto cantautor.

El momento fue bastante emotivo y especial, pero si no nos crees, por acá puedes checar un clip:

